Дима Билан: «С сексом никаких проблем нет»

В преддверии своего сорок первого дня рождения, Дима Билан дал подробное интервью.

По словам Димы, последние три года 24 декабря он вообще толком не отмечал, так что на этот раз есть все шансы оторваться по полной..

В целом, всё у меня нормально. Разве что - очень хочется большого праздника.

Для меня день рождение - это всегда повод придаться воспоминаниям, может быть, даже чуть чуть выпить.

Как Билан способен "чуть-чуть выпить" мы все прекрасно знаем..., однако сам певец искренне верит, что обойдется лишь "бокальчиком шампанского"

В числе прочего, в ходе беседы с журналистами, певец рассказал много интересного.

Например, признался, что вовсе не чувствует никакого кризиса среднего возраста и что до сих пор чувствует влечение к противоположному полу.

С сексом тоже никаких проблем нет. До сих пор меня это тема интересует. Разве что, я не очень понимаю, почему про мой секс так хочется всем знать?