Дима Билан признался, что сложнее всего было работать с композитором Артемьевым

11 апреля состоялось грандиозное шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» с участием главных звезд российской эстрады. В Государственном Кремлевском дворце в сопровождении большого симфонического оркестра выступили Zivert, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Юлианна Караулова и другие артисты, представив неожиданные коллаборации и новые аранжировки любимых хитов. Одним из участников была Дима Билан, который вспомнил интересные моменты из своего творчества.

Исполнитель хита «На берегу неба» недавно отказал в дуэте группе «Моя Мишель». Он объяснил свое решением тем, что не соглашается, если музыка его «не прёт».

«Меня не сильно зацепила энергия этой композиции, я не увидел в ней себя. А я за правду. Если я ее вижу, то даже с самым неожиданным человеком сделаю, который может находиться вне поля узнаваемости. Для меня это важно», – поделился певец.

Билан во время шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» рассказал о том, с кем сложнее всего было работать вместе. Он признался, что это был композитор Эдуард Артемьев. Он написал для Димы романс для фильма «Герой», но артист перед встречей не подготовился и не разобрался с нотами.

«Я записал ее с какого-то дубля, наверное, восьмого. Это было стыдно. Я до сих пор не могу отмыться сам для себя в этом ощущении. Самое сложное – работать с классическими людьми, с профессионалами и с теми, у кого есть стержень, образование», – рассказал звезда.

Билан отметил, что иногда напоминает себе о том, что пора бы обновить знания.