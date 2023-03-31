«Дикая Мята-2023»: на фестивальном поле вырастет яблоневый сад

Легендарное поле в Тульской области, которое из года в год является местом встречи меломанов со всей страны на независимом музыкальном фестивале «Дикая Мята», этим летом превратится в сад – уже в следующем месяце организаторы собираются высадить 150 яблонь, «которые своим цветением будут долгие годы радовать гостей фестиваля».

«Год назад с частью команды мы переехали на поле и каждый проведенный здесь день нас учит тому, что единственный верный путь – это путь созидания. Уже построили небольшие дома, пришла очередь сажать деревья, и мы решили, что это будет яблоневый сад», - комментирует инициативу основатель и руководитель фестиваля Андрей Клюкин.

Кроме того, организаторы «Дикой Мяты» прямо сейчас занимаются возведением в глэмпинге новых домов для гостей, на территории поля появляются мощеные дорожки, строятся пандусы. Также в этом году на поле появятся душевые и фонтанчики с питьевой водой, точки с кипятком, спортивные площадки и установки для подзарядки гаджетов. Традиционно откроет двери комната матери и ребенка, где будет все необходимое для стирки, приготовления еды, свои отдельные душевые и раковины. Также на территории фестиваля будет функционировать палаточный лагерь с освещенными улицами и комфортными санитарными условиями.

Известно, что к списку артистов «Дикой Мяты» присоединился один из самых узнаваемых хип-хоп исполнителей России, самобытный музыкант и артист - Антоха MC (прим. Антон Кузнецов). Он планирует презентовать на фестивале свой новый альбом, который должен выйти уже в конце мая. А еще на «Дикой Мяте» впервые выступит группа «Слот».

Также стали известны, подробности расписания: в субботу, 17 июня, радовать гостей фестиваля своими выступлениями будут Леонид Агутин, The Hatters, Polnalyubvi, Alai Oli и Найк Борзов.

Напомним, музыкальный фестиваль пройдет в этом году 16-18 июня. Гостей ждет 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах «Дикой Мяты».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что впервые на фестивале «Дикая Мята» выступит Леонид Агутин.