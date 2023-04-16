Диетолог сообщил раздувающемуся Баскову неприятные новости

Врач диетолог Наталья Лазуренко привала главного тенора России внимательнее относиться к своей диете.

2022 г. для Николая Баскова оказался не из простых. СМИ писали, что в результате тяжелой операции, которую перенёс артист, обмен веществ в его теле сильно нарушился, и 46-летний певец раздался буквально до неузнаваемости.

Восстановление Баскова идёт успешно. Специалисты подготовили для певца индивидуальные программы по интервальному голоданию.

В рацион, естественно, жареное и сладости входят по-минимуму.

Тем не менее, на Пасху, Николай Басков, как и многие другие воцерковленные и православные жители России, не прочь побаловать себя сдобным куличом, пасхой и варёными яйцами.

Диетолог Лауренко уверена: во имя своего образа, Баскову следует воздержаться от поедания традиционных пасхальных яств:

«Организм с помощью ферментов расщепляет продукты на глюкозу. Одна молекула глюкозы способна задержать в организме как минимум четыре молекулы воды. Вместе с жиром приходит еще и жидкость. Это отечность, мешки под глазами, обострение тех состояний, которые протекают скрыто. Сюда относится нагрузка на сердечную мышцу», - передает слова специалиста Экспресс Газета.

В отличие от своих поклонников, артисту приходится постоянно выходить в эфир телеканала «Россия1», а значит даже в пасхальное воскресенье оперному певцу придётся взять себя в руки.