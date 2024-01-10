«Дезодоранты нынче не в моде?»: Лера Кудрявцева оказалась недовольна потным пассажиром самолета

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась подписчикам на попутчика во время рейса до Москвы. Знаменитость заявила, что от мужчины очень сильно пахло потом.

Кудрявцева рассказала о случившемся в своем Telegram-канале. По словам телеведущей, рядом с ней сел мужчина в майке без рукавов. В тот же момент она ощутила резкий запах пота.

«Сижу в самолете. Вылетаем в Москву. Рядом сидит мужчина и воняет потом. Сильно. Дезодоранты нынче не в моде?» — написала возмущенная знаменитость.

Лера не понимала, как выйти из этой ситуации и уже хотела обратиться за помощью к стюардессе. Однако мужчина в этот момент достал другую футболку, свежую, и переоделся.

Кудрявцева сразу же сообщила об этом подписчикам. Она предположила, что мужчина, может быть, и сам следит за ней в соцсетях и поэтому решил исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что у Кудрявцевой затопило квартиру, пока она была на отдыхе в Дубае. Телеведущая рассказала об этом своим подписчикам.