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16:50, 10 января 2024
1 мин.

«Дезодоранты нынче не в моде?»: Лера Кудрявцева оказалась недовольна потным пассажиром самолета

Лера Кудрявцева пожаловалась на пассажира самолета, от которого сильно пахло потом.

«Дезодоранты нынче не в моде?»: Лера Кудрявцева оказалась недовольна потным пассажиром самолета

© Starface.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась подписчикам на попутчика во время рейса до Москвы. Знаменитость заявила, что от мужчины очень сильно пахло потом.

Кудрявцева рассказала о случившемся в своем Telegram-канале. По словам телеведущей, рядом с ней сел мужчина в майке без рукавов. В тот же момент она ощутила резкий запах пота.

«Сижу в самолете. Вылетаем в Москву. Рядом сидит мужчина и воняет потом. Сильно. Дезодоранты нынче не в моде?» — написала возмущенная знаменитость.

Лера не понимала, как выйти из этой ситуации и уже хотела обратиться за помощью к стюардессе. Однако мужчина в этот момент достал другую футболку, свежую, и переоделся.

Кудрявцева сразу же сообщила об этом подписчикам. Она предположила, что мужчина, может быть, и сам следит за ней в соцсетях и поэтому решил исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что у Кудрявцевой затопило квартиру, пока она была на отдыхе в Дубае. Телеведущая рассказала об этом своим подписчикам.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Лера Кудрявцева
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Лера Кудрявцева
самолет
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