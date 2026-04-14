«Девочки в шоке»: 20-летний певец Ваня Дмитриенко впервые замахнулся на два главных стадиона страны

20-летний артист стал самым молодым музыкантом, решившимся на подобный шаг. Выступление на «Газпром Арене» запланировано на декабрь, концерт в «Лужниках» состоится в августе. Вместимость петербургского стадиона составляет 68 тысяч мест.

Феномен популярности Дмитриенко прокомментировал Владимир Зубицкий, советник президента компании «Артлайф». По его словам, певец стал первопроходцем среди стриминговых звёзд, открыв путь новому поколению артистов к стадионным выступлениям.

«В 20-летнем возрасте ещё никто не собирал "Лужники" с "Газпром Ареной", а самым молодым артистом, способным на такое, был Егор Крид», — отметил эксперт.

Основную аудиторию Дмитриенко составляют девушки 15–16 лет. Артист взорвал стриминговые чарты и не стал дожидаться официального признания от музыкальной индустрии как «стадионного исполнителя» — он самостоятельно организовал масштабные концерты.

В своём телеграме певец недавно объяснил, почему просит зрителей активно снимать выступления на видео. Это часть маркетинговой стратегии для продвижения новой музыки через пользовательский контент.

«Я говорю на концертах об этом часто. Никого не хотел задеть. Не сводите всё в одно, пожалуйста!» — пояснил Дмитриенко.

Напомним, весной певец впервые публично подтвердил роман с 16-летней актрисой Анной Пересильд. В интервью МУЗ-ТВ артист рассказал, что проявлял настойчивость в ухаживаниях и даже обращался к директору девушки для организации совместной съёмки клипа.