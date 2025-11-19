«Девочки должны чувствовать, что у них есть опора»: Агаларов рассказал о воспитании дочерей от разных жен

Певец Эмин Агаларов рассказал о воспитании дочерей. Он отметил, что его общение с девочками отличается, ведь с сыновьями он старается быть строже. А вот наследниц он часто балует, покупает им дорогие подарки. Об этом артист сообщил Woman.ru.

Эмин воспитывает дочерей Амину и Афину, а также сыновей Микаэля и Али. По словам певца, семилетняя Афина сейчас ему сильно напоминает свою маму – она спокойная, ласковая. Но при этом иногда в ней проявляются и черты отца. Девочка бывает импульсивной.

Пойдет ли Афина по стопам отца, Агаларов пока не знает. Однако уже сейчас он видит в ней музыкальный талант. По признанию вокалиста, с Афиной и Аминой он не бывает строгим. Он считает, что девочек нужно окружать заботой и любовью. А вот сыновья – это другая история.

«Девочки должны чувствовать, что у них есть опора и безусловная любовь, а вот для мальчиков важно быть примером в поступках. Учу их по-мужски держать слово, признавать ошибки, уметь подбирать нужные слова поддержки. И здесь уже они становятся моей опорой: два надежных плеча — лучшее, что может быть у отца. Вы у меня спросили про импульсивные и дорогие покупки, так вот — для своих дочерей я всегда буду готов их совершать, если попросят», - поделился Агаларов.

