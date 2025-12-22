«Девочка с характером»: Ксения Бородина обратилась к младшей дочери по особому поводу

Телеведущая Ксения Бородина обратилась к младшей дочери по случаю дня рождения. 22 декабря наследнице звезды Теоне исполняется 10 лет. Экс-звезда «Дома-2» поделилась радостью в своем личном блоге, опубликовав подборку фото и видео с девочкой.

Среди новых снимков именинницы в посте знаменитости также появились архивные кадры. В поздравительном обращении к дочери Бородина назвала десятилетие ребенка важным и волшебным рубежом. Телеведущая призналась, что это время пролетело слишком быстро.

По словам Ксении, у девочки невероятно сильный характер.

«Моя девочка, как будто только вчера это все случилось, и ты появилась на свет, а сегодня тебе уже 10 лет… Все у тебя будет хорошо, ты девочка с характером… Люблю тебя всем сердцем, твоя мама», — подписала публикацию телеведущая.

Теона родилась в браке Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым, с которым она развелась в 2021 году.

Ранее супруг Ксении Бородиной Николай Сердюков прокомментировал ситуацию с хейтом в адрес младшей дочери телеведущей.