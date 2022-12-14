Дети знаменитой российской блогерши попытались выброситься из окна

Несовершеннолетние дети Нины Церетиловой грозились покончить с собо.

Мухтар, Ибрагим и Мария запрелись в калининградской квартире, записав видеообращение, в котором обвиняют мать в жестоком обращении и просят назначить их опекунами бабушку с дедушкой и.. отпустить в Дагестан.

В противном случае дети покончат собой, выбросившись из окна. После трёхчасовых переговоров, маленьких шантажистов уговорили открыть дверь.

Сейчас их жизнь вне опасности.

История противостояния известной блогерши и активистки за права женщин Нины Церетиловой и ее бывшего мужа -имама мусульманской мечети в Буйнакске - будоражит умы россиян вот уже третий год.

Тут и отказ от выплаты алиментов после развода, и регулярные избиения матери, отказавшейся носит хиджаб, и похищения детей отцом с последующей отправкой в Чечню, и многочисленные судебные разбирательства, и вмешательства судебных приставов…

Похоже, детям все это здорово надоело, и они хотят дистанцироваться и от отца, и от матери.

Есть и другая версия. Инцидент в Калининграде - это акция, инспирированная Магомедом Церетиловым.