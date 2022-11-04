13:51, 04 ноября 2022
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Дети Пугачевой официально стали иудеями
Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин рассказал, что Пугачевой удалось оформить вид на жительство для своих детей в Израиле.
По словам Алешкина, связи ее партнера Максима Галкина* (признан иноагентом) позволили Пугачевой оформить для детей израильское гражданство.
Теперь звездные близняшки Лиза и Гарри смогут легально учиться в израильской школе.
Адвокат уточнил, что пребывать без визы в Израиле разрешается всего три месяца, однако у Пугачевой теперь нет необходимости покидать Израиль.
Известно, что при наличии паспорта другой страны, примадонна от российского гражданства решила не отказываться.
ФОТО: Lomohov Anatoly.East News
Источник:https://vk-smi.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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