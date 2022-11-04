Дети Пугачевой официально стали иудеями

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин рассказал, что Пугачевой удалось оформить вид на жительство для своих детей в Израиле.

По словам Алешкина, связи ее партнера Максима Галкина* (признан иноагентом) позволили Пугачевой оформить для детей израильское гражданство.

Теперь звездные близняшки Лиза и Гарри смогут легально учиться в израильской школе.

Адвокат уточнил, что пребывать без визы в Израиле разрешается всего три месяца, однако у Пугачевой теперь нет необходимости покидать Израиль.

Известно, что при наличии паспорта другой страны, примадонна от российского гражданства решила не отказываться.

ФОТО: Lomohov Anatoly.East News