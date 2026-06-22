«Дети минут»: обнаружена утраченная песня Виктора Цоя, которую он запрещал записывать при жизни

Как сообщает телеканал RT, уникальная находка была сделана в домашнем архиве жительницы Швеции Сары Оккерен.

Виктор Цой стал известен как лидер легендарной группы «Кино» и один из символов советской рок-музыки. Его песни до сих пор остаются культовыми для миллионов поклонников по всей стране.

История поисков песни началась в 2020 году, когда коллекционер Сергей Чубраев работал с архивами на даче басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого, близкого друга Цоя. Там архивисту попался рукописный текст неизвестной композиции «Дети минут», написанный рукой музыканта. После этого Чубраев начал поиски записи песни.

Запись обнаружилась в личном архиве Сары Оккерен. В молодости она изучала русский язык в Ленинграде, где её отец руководил шведским генконсульством. Девушка общалась с музыкантами ленинградского андеграунда и посещала их квартирные выступления. Именно тогда она записала песню Цоя на диктофон.

«Виктор не хотел публиковать эту песню и исполнял её только в узком кругу друзей и музыкантов», — поделился Сергей Чубраев.

Композиция не входила в концертные программы группы «Кино» и никогда не записывалась в студии. По неизвестным причинам музыкант запрещал исполнять её публично.

Запись песни впервые прозвучит в документальном фильме режиссёра Андрея Айрапетова «Привет Карлу Густаву». Картина выйдет на онлайн-платформах в ночь на 21 июня 2026 года — в день рождения Виктора Цоя. В создании проекта также участвовала Анастасия Бутина, предоставившая архивные материалы.

Напомним, Александр Липницкий, в чьих архивах был найден рукописный текст песни, скончался в 2021 году. Песня «Дети минут» считалась утерянной почти 40 лет.