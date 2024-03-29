«Деструктивные модели поведения»: актриса Ольга Будина раскритиковала фильмы Тарантино

Актриса Ольга Будина заявила, что фильмы Тарантино негативно влияют на зрителя. Об этом сообщает «Абзац».

Актриса театра и кино Ольга Будина рассказала, что восхищается талантами режиссера Квентина Тарантино.

«Квентин Тарантино — человек безгранично одарённый, талантливый, гениальный, какой угодно: в качестве актёра, в качестве продюсера, в качестве режиссёра, то есть это человек, которого, вообще, мне кажется, родил бог кино», — объяснила она.

Однако Будина подчеркнула, что голливудский режиссер почти во всех своих фильмах транслирует одни и те же идеи.

«Он гениально показывает нам, как убивать, как расчленять, как ширяться, как изменять и так далее. Он гениально показывает нам деструктивные модели поведения», — рассказала она.

По мнению актрисы, фильмы Тарантино могли бы принести пользу обществу в случае, если бы он переключил свое внимание на позитивные аспекты.

«То есть нужно просто сменить парадигму в голове у художника, и эти же талантливые люди могли бы принести огромную пользу», — добавила она.

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