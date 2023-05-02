«Дерзкая женщина»: 74-летняя Алла Пугачева оголила бедра и удивила публику своим видом
Гуляев рассказал о визите к Пугачевой в Израиль и показал ее фото с оголенными бедрами.
Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. Кажется, о возвращении в нашу страну она не думает: об этом говорит то, что певица нередко оставляет гневные комментарии в адрес соотечественников. Вот почему в шоу-бизнесе мало тех, кто ее поддерживает в непростой ситуации. Однако один верный друг у Пугачевой все-таки остался. Речь идет об Игоре Гуляеве, который на днях посетил ее в Израиле. В беседе с порталом dni.ru мужчина рассказал о жизни артистки в другой стране.
По словам дизайнера, Алла Борисовна находится в прекрасной форме. На это повлиял не только мягкий климат в Израиле, но и спокойная обстановка.
«Живет там в тепле, покое и любви — вот секрет ее отличной формы», — высказался Игорь.
Также мужчина показал новое фото артистки, которое моментально спровоцировало обсуждения в Сети. На нем исполнительница хита «Арлекино» предстала в смелом образе: она надела длинную толстовку, высокие сапоги и черную кепку. Заметила публика и то, что на снимке 74-летняя певица оголила бедра. К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию.
«Всегда роскошна. Дерзкая и талантливая женщина», — написали пользователи Сети.
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