«Держались за руки и не стеснялись камер»: Анастасия Уколова и Антон Филипенко впервые подтвердили роман на светском мероприятии
Уколова известна по ролям в российских сериалах и работе телеведущей. 31-летняя актриса дважды была замужем: в 2017 году она вышла за кинооператора Антона Зенковича, но через два года пара рассталась. В 2022 году Анастасия снова вышла замуж.
Филипенко, которому 41 год, ранее встречался с актрисой Аглаей Тарасовой. Теперь звезда строит отношения с новой избранницей.
Поначалу пара миновала фотографов при входе в зал. Однако внутри их встретила Аглая Тарасова и повела фотографироваться. 31-летняя актриса спокойно позировала вместе с бывшим возлюбленным и его новой избранницей.
Влюблённые провели весь вечер вместе, сидя в зале премии. После окончания мероприятия они покинули кинотеатр, не скрывая своих чувств и продолжая держаться за руки.
Напомним, премия культурно-благотворительного фонда Action!, основанного Светланой Бондарчук и Евгенией Поповой, прошла в четвёртый раз. На мероприятии также присутствовали Юлия Снигирь, 43-летняя Марина Александрова, Ольга Сутулова, певица Зара, Владимир Яглыч с супругой Антониной и другие звёзды.