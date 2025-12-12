Денис Клявер: «Новый год – праздник тактильный»

В студии «Юмор FM» прошел праздничный марафон «Миллион за улыбку». Открывал музыкальную программу Денис Клявер, который не только зарядил слушателей праздничным настроением, но и поделился личными итогами уходящего года, а также раскрыл свои главные новогодние секреты.

Для артиста уходящий 2025 год стал по-настоящему знаковым: круглые даты отметили не только сам певец, но и главные женщины в его жизни – мама, супруга и дочь.

Творчески год также выдался насыщенным: Клявер отметил его масштабным юбилейным шоу, телеверсию которого зрители увидят совсем скоро. Но главным достижением артист считает выход песни «Друзья родителей – мои друзья».

«Это история, которая близка каждому. Я искренне счастлив, что запечатлел ее в буквах и в нотах. И теперь она будет в каждой семье», – рассказал Денис на «Юмор FM».

Несмотря на плотный гастрольный график и сумасшедший ритм жизни, для Клявера Новый год остается неприкосновенной территорией для семьи. Артист назвал праздник «очень тактильным», подчеркнув, что физическое присутствие родных рядом – это и есть настоящее счастье.

«Все родные и близкие, которые все время заняты, каким-то образом все-таки собираются. И вот именно в этой сцепке ты понимаешь – вот оно, счастье настоящее. Поэтому это такая у меня традиция», – поделился певец.

Денис признался, что верит в поговорку «как год встретишь, так его и проведешь», поэтому старается входить в новый календарный цикл в окружении максимально большой и тесной компании родственников.

Денис Клявер отметил, что в предновогодней суете особенно важно добавить жизни «классного шарма и суперского флера».

Вместе с ним праздничную атмосферу в эфире «Юмор FM» создавали и другие звезды. Стас Пьеха презентовал «ламповый» трек «Вместе» и пожелал всем начинать год с чистого листа, отбросив старые страхи. Группа Dabro устроила эксклюзивную премьеру песни «Зима, зима». Также гостями стали группа «Город 312» и Burito.