Денис Клявер назвал знакомство с певицей MURANA судьбоносным

В студии «Авторадио» состоялась творческая встреча Дениса Клявера и певицы MURANA. В шоу «Мурзилки Live» артисты впервые представили публике свой лиричный дуэт «Заново» и рассказали историю знакомства, которую Клявер назвал судьбоносной.

Поводом для дуэта стала случайная встреча на съемках шоу «Интуиция». Как признался Денис Клявер, певица сразу его поразила.

«Я просто так девушкам комплименты не говорю. Только особенно красивым и талантливым, кто поет и пишет замечательно. Да, и еще из Санкт-Петербурга. Так что мне кажется, это судьба!» — объяснил музыкант.

Клявер отметил, что первое впечатление от MURANA было сдержанным, но оно мгновенно изменилось.

«Первое ощущение — это Санкт-Петербург, такой холодный и отчужденный. Но когда она заговорила, я понял, что это совсем другая история. Я осознал, что мы должны что-то сделать, и она поймала меня на слове», — вспомнил он.

Творчество MURANA знакомо слушателям, ее треки набрали более 50 миллионов прослушиваний только за 2024-25 год. Она откликнулась на предложение известного артиста.

«Ты мне столько комплиментов наговорил. Я была вдохновлена и только успела сказать: "У меня есть песня"», — призналась артистка.

Песня «Заново», изначально написанная MURANA, обрела новое звучание благодаря Кляверу.

«Очень круто ее переделал в музыкальном плане», — отметила она на «Авторадио».

Кроме премьеры, Денис сделал важное объявление для поклонников. Он пригласил всех на свое большое юбилейное шоу, которое состоится 11 октября в Санкт-Петербурге, в его родном городе.