Деньги в сундуках: София Ротару заработала столько, что может не работать до конца жизни

Звезда отечественной эстрады София Ротару последние полгода решительно избавляется от своей недвижимости в России.

Говорят, еще с советских времён Ротару славится практичностью и жесткостью характера. Судя по всему, именно эти качества в итоге и помогли 70-летней певице обеспечить себя до конца жизни.

Как пишет издание Woman.ru, все гонорары она брала исключительно наличностью.

Существует даже слух, что дома в Киеве у Ротару есть специальное хранилище, где деньги буквально лежат в сундуках и мешках.

По информации источника, недавно исполнительница отказалась играть в Германии за €150 000 (это 12 500 000 руб.).

Видимо, в деньгах София Михайловна действительно больше не нуждается.

Кроме певческого таланта у женщины, как оказалось, есть и предпринимательская жилка: имеется информация об отеле, расположенном на побережье Чёрного моря. Гостиница называется «Вилла София» и находится в собственности артистки.