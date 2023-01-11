«Деньги уже на исходе»: новые подробности о жизни Аллы Пугачевой в Израиле

После событий февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с семьей покинула территорию РФ. Сейчас артистка проживает в Израиле, но дела ее складываются не самым лучшим образом. Когда-то Алла Борисовна была самой высокооплачиваемой певицей в России, но в другой стране ни ее творчество, ни концерты супруга не пользуются спросом. Журналисты из «КП» провели собственное расследование и выяснили, что деньги у звездной семьи уже на исходе.

Поговаривают, чтобы исправить бедственное положение, осенью 2022 года знаменитость приезжала в Россию. Целью ее визита являлась попытка наладить карьеру Максима Галкина* и вернуть его на экраны ТВ. Увы, все руководители телеканалов отказали в просьбе Пугачевой.

Кроме того, Примадонна отечественной эстрады ликвидировала свой бизнес в России. По информации источника, Алла Борисовна планирует начать собственное дело теперь в Израиле.

Также, не стоит забывать, что у звезды остался в РФ роскошный замок в деревне Грязь. Певица пыталась продать его, но за многомиллионную сумму покупателя на недвижимость не нашлось. Вот почему из бюджета семьи уходит только 600 тысяч рублей в месяц на содержание особняка.

«Когда-то Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративные выступления 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться», — резюмировал концертный промоутер Сергей Лавров.

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*признан иноагентом на территории РФ