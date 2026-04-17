«День рождения мамы»: София Ротару впервые за долгое время прервала молчание и опубликовала редкое фото матери

София Ротару стала известна благодаря своим хитам, которые на протяжении десятилетий покоряли сердца миллионов поклонников. Звезда эстрады прославилась как в СССР, так и за его пределами, став одной из самых узнаваемых исполнительниц.

В пятницу, 17 апреля, певица разместила в Instagram (запрещённая в России соцсеть, принадлежит Meta) чёрно-белое фото из домашнего архива. Снимок артистка сопроводила краткой, но трогательной подписью: «День рождения мамы».

Александра Ивановна скончалась в 1997 году.

София была вторым ребёнком из шестерых детей в семье Александры и Михаила Ротарь. Родители певицы жили в селе Маршинцы на западе Украины. Они всегда поддерживали музыкальные увлечения дочери и радовались её таланту, помогая ей развивать творческие способности.