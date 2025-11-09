«Делают рейтинги на психически больных»: Гоген Солнцев раскритиковал шоу о звездах в рехабе

Актер Гоген Солнцев раскритиковал шоу о звездах, проходящих лечение в реабилитационном центре. В беседе с Ura.ru шоумен возмутился, что телевизионщики хотят сделать рейтинг за счет «психически больных» людей, и заявил: в России нужно лечить половину шоу-бизнеса.

14 ноября на канале «Пятница» стартует проект «Звезды под капельницей», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение от зависимостей в рехабе и начать жизнь с чистого листа. Среди участников реалити-шоу будут Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Однако Гоген Солнцев не оценил такую идею. Известный своим эпатажным поведением артист отметил, что делать рейтинг на больных людях бесполезно.

«Жаль, что кто-то думает, что на психически больных людях можно сделать рейтинг… Но этих горбатых только могила исправит», — заявил Гоген Солнцев.

По мнению шоумена, в российском шоу-бизнесе зависимостями страдают многие публичные персоны поэтому проект не решит массовую проблему. Гоген Солнцев призвал отправить на принудительное лечение половину артистов.

«У нас половина шоу-биза на принудительно-карательном лечении должна находиться! Начнем от Розы Сябитовой с ее маниакальной нимфоманией до аптечной наркоманки* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) Даны Борисовой. Всех в лечебницу!» — заключил шоумен.

