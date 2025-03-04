«Делала аборты четыре раза»: бизнесмен разорвал помолвку с Дианой Шурыгиной

Блогер и криптобизнесмен Святослав Гусев расторг помолвку с Дианой Шурыгиной – 13 марта они собирались расписаться в барвихинском ЗАГСе. По словам мужчины, причина расторжения «многогранная», но ни измен, ни предательств, ни насилия не было.

Подробностями он поделился в интервью изданию The Voice.

По словам Гусева, они выделили около десяти пунктов, по этим причинам расторгли помолвку. Святослав признался, что ни капельки» не жалеет об отложенной свадьбе. Он напомнил, что ранее был женат, есть ребенок, Диана также была замужем.

«С осени прошлого года мы начали делать попытки завести детей. Сейчас беременность не происходит с первого раза, такая особенность есть у многих. У нас почему-то не получилось, хотя до этого Диана делала аборты. Если не ошибаюсь, четыре раза. У меня тоже есть ребенок, так что с точки зрения медицины ни у кого из нас проблем нет», - поделился Гусев.

Он заявил, что сделал предложение Шурыгиной, так как она не хотела выходить замуж в положении. Возлюбленные продолжают общаться, хотя и видятся реже.

«Мы такие бывшие, которые могут сойтись в любой момент», - сказал он в интервью.

В начале февраля Шурыгина делилась, что вовсю готовится к свадьбе. Девушка обещала грандиозное торжество.