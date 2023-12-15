«Делает меня счастливой»: Мария Погребняк намекнула на нового кавалера

Мария Погребняк после развода заговорила о новом возлюбленном, об этом сообщает Woman.ru.

14 июля 2023 года Мария Погребняк развелась с супругом Павлом Погребняком. Несмотря на долгий и, казалось бы, крепкий союз, пара рассталась мирно. Бизнесвумен в этом году впервые за долгое время будет встречать Новый год в статусе незамужней девушки. По словам Погребняк, она намерена провести праздники в компании близких друзей и своих детей.

«После полуночи поеду к друзьям за город. А на Рождество полетим с детьми на море. Потихоньку новогоднее настроение уже появляется, елку мы поставили, но еще не нарядили. Запланировали это сделать в ближайшие дни, возможно на выходных», — рассказала она.

Впрочем, упомянула Погребняк и некого молодого человека, который уже оберегает ее и постоянно находится рядом.

«Рядом со мной есть такой человек, который каждый день делает меня счастливой. Мы вместе будем встречать Новый год. Знаете, как встретишь, так и проведешь», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк намекнула, что жалеет о разводе с мужем Павлом Погребняком.