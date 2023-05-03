«Даже умных людей можно развести»: телефонные жулики выманили у Стаса Намина 1 млн рублей

Советский и российский музыкант, композитор, продюсер, художник и режиссер Стас Намин попался на удочку телефонных мошенников.

Об этом сообщила в полицию заместитель художественного руководителя театра Стаса Намина Анна Исаева.

«Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же, как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести».

Исаева пояснила, что сам музыкант сейчас в отъезде, детали произошедшего она сообщить не может. Тем не менее уже известно, что речь идет о сумме примерно в 1 млн рублей.

По данным ИА REGNUM, мошенники «начали работу» со Стасом Наминым в середине апреля, убедив музыканта перевести средства на несколько фиктивных банковских счетов.

Под каким именно предлогом была проведена эта афера, пока не известно.