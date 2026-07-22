«Даже улыбаться не могу»: Юлия Барановская показала опухшее лицо после отпуска на Камчатке

Об этом Барановская рассказала в своих социальных сетях, показав подписчикам последствия укусов.

Телеведущая отправилась в путешествие на Камчатку с тремя детьми от бывшего партнёра, футболиста Андрея Аршавина: 20-летним сыном Артемом, 18-летней дочерью Яной и младшим ребёнком. Семья остановилась в глэмпинге у Толбачинского вулканического массива, где провела четыре дня и три ночи.

«Путешествие мы начали с Толбачинского вулканического массива. Жили в глэмпинге посреди метрового леса четыре дня и три ночи. Гуляли по лаве, поднимались на разные прорывы, виды тут невероятные. И страшно, и красиво одновременно», — поделилась Барановская.

Однако живописная дикая природа преподнесла неприятный сюрприз. Телеведущую атаковали комары, и последствия оказались серьёзными. В видео Барановская показала своё лицо, усыпанное крупными волдырями, а губы звезды сильно опухли.

«Если я вчера думала, что отекшая губа, это страшно, то сегодня просто… Это я просто вижу глазом даже. Тре-е-еш! Это укусы. А с этой стороны просто вот так надулось. Даже улыбаться не могу. Кто-то параллельно в эту минуту меня кусает за ногу», — пожаловалась артистка.