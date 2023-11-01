«Даже представить не можете»: подруга Пугачевой рассказала о ее богатых мужчинах

Подруга Аллы Пугачевой, которая также сотрудничала с ней в качестве портнихи, рассказала о том, как мужчины платили за Примадонну. Любовь Аксенова призналась, что сама певица ей совсем не платила. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты пообщались с подругой артистки после того, как вокруг жизни звезды стало ходить множество слухов. Аксенова уверена, что Примадонна вернется в Россию, а пока рассказала о том, какие отношения были между ними в прошлом.

Портниха призналась, что они с Аллой могли ссориться, но всегда приходили друг другу на помощь. При этом артистка не платила за услуги Аксеновой.

«Это делали ее мужчины. Когда Женя Болдин был с ней, он всегда оплачивал работу. А другие порой начинали: «Ой, я кошелек забыл, я пиджак не тот надел». Особенно один ее муж таким поведением отличался», – поделилась Любовь.

Женщина пояснила, что имеет в виду Александра Стефановича. Она отметила, что мужчина творил такое, что «вы себе даже представить не можете». Но не стала рассказывать подробности. При этом упомянула про Киркорова. Аксенова рассказала, что Пугачева его любила, но у них были разные взгляды на жизнь.

Ранее подруга Пугачевой раскрыла, в каких отношениях певица находится с Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ).