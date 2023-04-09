«Даже не верится»: тайный гость Романа Костомарова

После трагической историей с госпитализацией фигуриста Романа Костомарова в больницу поселка «Коммунарка», спортсмена долгое время не приходил в себя.

Хороших известий о состоянии олимпийского чемпиона было немного: сначала паралич, затем сепсис, и, наконец, ужасные новости об ампутации конечностей. Как мы писали недавно, наиболее частым гостем в палате Романа была его верная супруга, фигуристка, Оксана Домнина.

Как сообщает портал PROZVEZD, жена спортсмена отнюдь не единственный гость в клинике. Не реже неё в «Коммунарку» приезжает Денис, брат Костомарова. В отличие от многочисленных поклонников, желающих пробиться к спортсмену, родственника регулярно пропускают повидать больного.

Говорят, что братья похожи друг на друга, как две капли воды. «Одно лицо», «Кажется, сначала, что фотошоп, но нет», «Один в один. Даже не верится», — отмечают поклонники.