«Даже не пыталась делать прогнозов»: Мария Гордеева рассказала о победе в «Новой Фабрике звезд»

Певица Мария Гордеева стала победительницей первого сезона возобновленного телеканалом ТНТ проекта «Новая Фабрика звезд». Артистка призналась, что многие конкурсанты пророчили ей первое место, но сама она до последнего старалась на этом не зацикливаться. Теперь, когда она получила заветный приз, она собирается продолжить заниматься музыкой, а деньги потратить на развитие.

По признанию Марии, когда она только попала в «Фабрику» у нее были страхи, что она не сможет адаптировать, завести знакомства. Но все оказалось довольно легко. Она подружилась с ребятами и стала одной из любимиц наставника Сергея Шнурова.

«Даже не пыталась делать никаких прогнозов, кто из ребят может стать победителем. Думаю, каждый был достоин победы! Когда объявили результаты, конечно, я была очень счастлива», - поделилась Гордеева со StarHit.

Мария отметила, что проект стал для нее экспресс-курсом «как быть артистом». Ей удалось выступить на одной сцене со многими звездами, и она не смогла даже выбрать, с кем петь ей понравилось больше всего.

Теперь артистка намерена не останавливаться на достигнутом. Она заявила, что мечтает попасть в команду продюсера Алены Михайловой. Также она хочет записать фиты с некоторыми «фабрикантами». Поэтому весь приз в три миллиона рублей пойдет именно на творчество.

Ранее Любовь Успенская встретилась с Филиппом Киркоровым, который судится с ней, на финале «Новой Фабрики звезд».