Даже не просыпался, когда брали кровь: сына Тарасова и Костенко госпитализировали с сильным обезвоживанием

Маленькому сыну Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова потребовалась экстренная помощь. Мальчика доставили в больницу с ротавирусной инфекцией и сильным обезвоживанием.

О случившемся рассказала модель в своем блоге. Костенко сообщила подписчикам, что обезвоживание оказалось весьма сильным. Мальчик даже не заметил, как у него брали кровь для анализа. Сейчас, по словам Анастасии, с ее ребенком все хорошо и опасность миновала.

«Даже и подумать никто не мог, что организм настолько обезвожен. Когда дважды брали кровь из пальца, он даже не просыпался — только при установке катетера. Но все позади», — успокоила подписчиков Костенко.

Ранее сообщалось, что врачи провели операцию младшему сыну блогерши Лерчек. Мальчик уронил на себя стол, в результате чего у него пострадало легкое. По словам бабушки, после хирургического вмешательства состояние внука улучшилось.