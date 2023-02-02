Давид Манукян задолжал судебным приставам «ощутимую» сумму денег

Лавелас Давид Манукян, известный как бывший партер Ольги Бузовой и спутник короля поп-музыки Филиппа Киркорова, совершил «страшное» правонарушение.

Мужчина позволил себе не оплатить штраф за неправильную парковку на одной из столичных улиц.

Как сообщает издание Газета.Ru, ссылаясь на собственные источники, Давид пока не рискует приобрести статус злостного неплательщика, так как долг по вышеописанному нарушению числится за ним лишь с 24 января текущего года.

Тем не менее, блогеру и дамскому угоднику стоит как можно скорее погасить штраф. А это, на секундочку, вполне ощутимые 5 тыс. рублей.

Правда насколько существенна эта сумма для звезды сказать сложно.

Манукян широко известен своими дорогими рекламными интеграциями: что поделать, на светскую жизнь в Москве тоже надо что-то тратить.

Да и на роскошные подарки Дава явно не скупиться. Недавно 29-летний шоумен подарил своей матери автомобиль Infiniti QX55, лимитированного красного цвета.

Сообщается, что покупка обошлась звезде в 7 млн рублей.