«Давайте вместе создавать счастливые моменты»: устроивший ДТП Александр Буйнов выступил с заявлением

Певец Александр Буйнов обратился к подписчикам после ДТП, в результате которого по его вине пострадала женщина. В своем Telegram-канале артист поделился новыми кадрами и сравнил жизнь с зеброй, где есть белые и черные полосы.

На опубликованном видео Александр Буйнов выгуливал собаку за городом и выглядел счастливым. Певец, который недавно попал в громкую историю с ДТП в Подмосковье, порассуждал о жизни, в которой есть как положительные, так и негативные моменты.

«Жизнь — как зебра — полоса белая, полоса черная. К счастью, они меняются! В первый день весны, друзья, я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, пусть у Вас все будет хорошо! Солнечный день уже становится длиннее, а это признаки долгожданной весны, которая всегда приносит с собой новые надежды и мечты», — высказался Александр Буйнов.

Артист также призвал поклонников быть более внимательными друг к другу и стремиться к большему: «Давайте вместе создавать для себя и своих близких счастливые моменты, а перед собой будем ставить новые цели!» В комментариях под публикацией у Александра Буйнова спросили о состоянии пострадавшей ДТП, на что тот заверил, что женщина «выздоравливает», а он находится «на связи с ее сыном».

Напомним, 26 февраля 2025 года Александр Буйнов, находясь за рулем своего автомобиля, сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. По словам пострадавшей, после случившегося певец даже не подошел к ней и не предложил помощь. Воспитательница детского сада была госпитализирована с травмой ноги. Позднее артист публично извинился перед женщиной и пообещал оказать ей поддержку, однако сама она утверждает, что ни Александр Буйнов, ни его представители до сих пор с ней не связались.

Ранее сообщалось о том, что Александр Буйнов не планирует отменять концерты после ДТП в Подмосковье.