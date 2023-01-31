Дарья Мельникова заинтриговала подписчиков необычным кольцом на безымянном пальце
Фото: Фото Роман Суходеев/ Starface.ru
30-летняя актриса выложила в Сеть фотографию, породившую массу версий.
На безымянном пальце бывшей супруги Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ) красуется пластилиновое колечко.
Рядом пояснение: «Вырасту, буду носить дорогие украшения». Оптимисты посчитали пост добрым знаком.
Они уверены, что Дарья справилась с потрясениями, вызванными разводом и дурной славой, которую снискал себе Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ).
И что теперь блондинка, вошедшая в топ-50 самых сексуальных женщин России по версии Maxim, готовится найти нового любимого.
Пессимисты указали, что пластилин – материал липкий. Уж не собирается ли девушка хранить верность скандалисту, который, по утверждениям Ивана Охлобыстина, «сильно ее бил».
Реалисты восприняли наивное украшение как прозрачный намек на бедность, и желание стать востребованной и высокооплачиваемой актрисой.
Сама Даша пока не делает никаких подсказок по поводу пластилинового кольца.