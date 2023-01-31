Дарья Мельникова заинтриговала подписчиков необычным кольцом на безымянном пальце

30-летняя актриса выложила в Сеть фотографию, породившую массу версий.

На безымянном пальце бывшей супруги Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ) красуется пластилиновое колечко.

Рядом пояснение: «Вырасту, буду носить дорогие украшения». Оптимисты посчитали пост добрым знаком.

Они уверены, что Дарья справилась с потрясениями, вызванными разводом и дурной славой, которую снискал себе Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ).

И что теперь блондинка, вошедшая в топ-50 самых сексуальных женщин России по версии Maxim, готовится найти нового любимого.

Пессимисты указали, что пластилин – материал липкий. Уж не собирается ли девушка хранить верность скандалисту, который, по утверждениям Ивана Охлобыстина, «сильно ее бил».

Реалисты восприняли наивное украшение как прозрачный намек на бедность, и желание стать востребованной и высокооплачиваемой актрисой.

Сама Даша пока не делает никаких подсказок по поводу пластилинового кольца.