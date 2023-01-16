Дарья Мельникова выложила в личный блог свой вздох

Актриса Дарья Мельникова, памятная миллионам российских телезрителей по роли Жени Васнецовой из сериала «Папины дочки», впервые после долгого перерыва вышла на связь с фолловерами.

В коротком видео, которым Даша поделилась обуревающими ее чувствами, центральное место занял тяжкий вздох.

Вздыхает девушка по бывшему супругу, актеру и режиссеру Артуру Смолянинову*, который после своих резких высказываний в адрес внешнеполитического курса РФ, был признан иноагентом и уехал в Латвию.

С мужем Даша рассталась еще до этого, в 2021 году и сейчас растит двух сыновей, 8-летнего Артура и 4-летнего Марка.

Жизнь у молодой мамы непростая. Помимо заботы о детях, ей приходится отвечать и на шквал хейта из-за высказываний экс-супруга.

От комментариев она отказывается, и только тяжко вздыхает.