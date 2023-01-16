Дарья Мельникова выложила в личный блог свой вздох
Дарья Мельникова отказалась комментировать провокации своего бывшего мужа.
Актриса Дарья Мельникова, памятная миллионам российских телезрителей по роли Жени Васнецовой из сериала «Папины дочки», впервые после долгого перерыва вышла на связь с фолловерами.
В коротком видео, которым Даша поделилась обуревающими ее чувствами, центральное место занял тяжкий вздох.
Вздыхает девушка по бывшему супругу, актеру и режиссеру Артуру Смолянинову*, который после своих резких высказываний в адрес внешнеполитического курса РФ, был признан иноагентом и уехал в Латвию.
С мужем Даша рассталась еще до этого, в 2021 году и сейчас растит двух сыновей, 8-летнего Артура и 4-летнего Марка.
Жизнь у молодой мамы непростая. Помимо заботы о детях, ей приходится отвечать и на шквал хейта из-за высказываний экс-супруга.
От комментариев она отказывается, и только тяжко вздыхает.
- признан иноагентом в РФ.