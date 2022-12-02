Даня Милохин скоро станет инагентом

Тик-токер и видеоблогер Даня Милохин с каждым днем становится всё ближе к тому, чтобы получить новый статус.

Сам юноша, видимо, уже понял, что титул Иностранного агента можно вполне использовать как своеобразную медаль за отвагу.

Всякая новая выходка молодого человека как будто социально направлена на провокацию российской власти.

В недавнем ролике, который Милохин опубликовал в сториз, певец выразил несогласие с курсом, взятым Россией в отношении соседствующей страны.

Также напомним, что недавно молодой "правдоруб" в прямом эфире исполнил гимн Украины, при этом находясь на территории США.