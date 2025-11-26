Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогер Даня Милохин, который с 2022 года живет в ОАЭ, признался подписчикам, что работает курьером.

«Я работаю в доставке, доставляю еду. Так что, если вы живете здесь, могу посоветовать несколько приятных ресторанов», — заявил он в беседе с фанатами.

В апреле 2025 года тиктокер рассказывал, что открыл салон красоты в Дубае. Однако позже на связь с журналистами вышел гендиректор компании и опроверг слова блогера. Выяснилось, что Милохин был лишь соинвестором барбершопа.

Напомним, Милохин после переезда в Дубай активно начал заниматься спортом — блогер увлекается боксом. Он уже поучаствовал в нескольких международных боях.

