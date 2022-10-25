Даня Милохин навсегда уходит из «Ледникового периода»

Прямо в разгар съемок шоу «Ледниковый период» один из основных участников – Даня Милохин, внезапно улетел в ОАЭ.

В видео, снятом им из номера отеля, молодой певец приносит свои извинения коллегам, а заодно и благодарит партнеров и команду за сотрудничество.

«Если нет любви к делу, которым занят, то зачем оно»,- объясняет свой уход из проекта модой человек.

Милохин подчеркивает, что своим поступком не хотел никого подставить, а просто решил пойти по зову сердца.

Видимо, сердце завет 20-летнего Даню держаться подальше от эпицентра событий, а не только «Ледникового периода».

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News