18:13, 25 октября 2022
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Даня Милохин навсегда уходит из «Ледникового периода»
Прямо в разгар съемок шоу «Ледниковый период» один из основных участников – Даня Милохин, внезапно улетел в ОАЭ.
В видео, снятом им из номера отеля, молодой певец приносит свои извинения коллегам, а заодно и благодарит партнеров и команду за сотрудничество.
«Если нет любви к делу, которым занят, то зачем оно»,- объясняет свой уход из проекта модой человек.
Милохин подчеркивает, что своим поступком не хотел никого подставить, а просто решил пойти по зову сердца.
Видимо, сердце завет 20-летнего Даню держаться подальше от эпицентра событий, а не только «Ледникового периода».
ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:https://sportrbc.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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