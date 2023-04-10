Данилу Козловского отменяют в России

Депутат Государственной думы, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже направил в прокуратуру запрос по поводу проверки российского актёра Данилы Козловского на экстремизм и иностранное финансирование.

Политтехнолог Дмитрий Гусев пошёл ещё дальше и усомнился в том, что по возвращению из Америки, актёру вообще следует давать роли в будущих российских фильмах.

«А что потом? На звёздные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается», — заявил депутат Госдумы.

Речь, судя по всему, идет о неких, еще не выпущенных патриотических лентах, где звезде российского кино прочат главные роли.

Telegram-канал SHOTпишет, что в Госдуме озабочены ситуацией и требуют от Министерства культуры отменить спектакли с участием актёра Козловского.

Стоит отметить, что на май у лауреата театральной премии "Золотая Маска" Данилы Козловского запланировано пять спектаклей в Москве и еще два в Санкт-Петербурге.