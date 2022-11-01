Данилко больше не пустит на свои концерты лояльных россиян

Эпатажный шоумен Андрей Данилко, получивший свою популярность благодаря проекту Верка Сердючка, отказался выступать и давать концерты в залах, где будут присутствовать россияне, лояльные к путинскому режиму.

Судя по всему, Данилко забыл, что долгое время выступал на территории России и получал за это крупные гонорары.

«Если вы поддерживаете то, что имеет место происходить последние 10 месяцев, пожалуйста, не приходите на мои концерты », – написал в своем микроблоге Андрей.

Напомним, что в начале осени певца чуть не оштрафовали за исполнение песен на русском языке.

Тогда на одном из корпоративов во Львове Данилко спел песню «Я не поняла» не смотря на то, что на территории города стоит запрет на русскоязычный контент.

ФОТО: EAST NEWS