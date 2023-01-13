21:34, 13 января 2023
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Данила Поперечный сбежал из России с женой
Известный своими недипломатичными высказываниями комик Данила Поперечный решил окончательно покинуть территорию России.
Ещё несколько недель назад Поперечный открыто заявлял, что никуда уезжать не собирается, однако вот уже несколько дней он и его молодая супруга Полина Чистякова привыкают к Лос-Анджелесским будням.
По словам Полины, родину они любят и очень надеются когда-нибудь вернуться, однако в ближайшее время таких планов у них нет.
- Уехали по своим причинам, тут у нас друзья живут, - рассказал Данила изданию Стар Хит.
Напомним, что какое-то время комик прав жил в Дубае, где давал сольный концерт и выступал на корпоративах.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.starhit.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: