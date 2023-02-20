Данила Козловский впервые показал свою трехлетнюю дочь

Один из самых знаменитых актёров современности Данила Козловский впервые показал своим поклонникам трёхлетнюю дочь.

Необычное имя Ода-Валентина было дано девочке по взаимному согласию с её мамой – артисткой Ольгой Зуевой.

Внешность и любознательность малышки на выложенном в социальную сеть видео, привели подписчиков в самый настоящий восторг.

«Боже, какой милый ребёнок, солнышко, красавица», - пишут в комментариях поклонники творчества Данилы.

Как сообщает Газета.Ru, Козловский и Зуева познакомились 2013-м году, решили начать встречаться в 2015-м.

А вот рассталась пара, к сожалению, сразу после рождения дочки в 2020-м.

Сам Козловский в разрыве своей вины не отрицает и уже не раз признавался, что поступил плохо с матерью своего ребёнка.