Данила Козловский скрывается от правосудия

Знаменитый актер попал в странную ситуацию.

Недавно Козловский приобрел квартиру в элитном жилом комплексе "Современник".

Сообщается, что артист принял недвижимость вслепую, сразу заплатив необходимую сумму продавцу.

Спустя некоторое время, администрация "Современника" внезапно обратилась в суд с требованием возместить неустойку в размере около полумиллиона рублей.

Что именно послужило причиной такого решения - не сообщается.

Путаница обещает продлиться достаточно долго: в процессе общения адвокаты Козловского обратили внимание, что на момент продажи помещение ещё даже не было готово, однако актер, со своей стороны, обращаться в суд не стал.

Звезда современного российского кинопроката отличается выдержанным характером, поэтому никаких странностей и скандалов за Данилой не числится, что нельзя сказать о владельцах ЖК.

Известно о целом ряде сомнительных финансовых исках со стороны недавно сменившегося руководства к собственникам апартаментов.

На последнее заседание ни Козловский ни его представители не явились. Кто виноват и как будет развиваться ситуация - сказать пока сложно.