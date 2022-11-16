Дана Борисова выиграла суд у бывшего мужа

К удивлению Даны, суд удовлетворил требования ее адвоката в полном объеме.

Теперь Максим Аксенов, бывший супруг телеведущей, обязан ежемесячно платить 60 тысяч рублей на содержание их дочери.

По словам Борисовой, сама она на победу даже и не надеялась.

«Говорят, подобные суды выиграть почти невозможно, особенно когда у супруга фиксированная зарплата в 20 тысяч рублей, - делится впечатлениями Борисова, - а тут прямо-таки беспрецедентный случай. Выиграли, и теперь будем получать все, что запрашивали».

Известно, что алименты пойдут прежде всего на образование дочери.

Девочка учится в девятом классе, а высшее образование планирует получать в Южной Корее.

Поверить же словам Даны о фиксированной ставке ее экс-супруга, не очень просто.

Максим Аксенов весьма состоятельный человек, который после высокой должности в нефтяной компании, начал заниматься продажей ювелирных украшений.