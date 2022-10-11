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15:42, 11 октября 2022
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Дана Борисова выдумала себе мужа

Дана Борисова выдумала себе мужа

«Состоявшийся бизнесмен», супруг известной телеведущей оказался обычным мастером по ремонту мобильных телефонов.

История любви Даны Борисовой оказалась вовсе не такой успешной, как о ней рассказывала сама теледива. По её словам, настоящая любовь вспыхнула в ней лишь однажды по отношению к некоему Андрею Трощенко, которого звезда долгое время выдавала за своего соседа – успешного бизнесмена.

На самом же деле, Андрей просто пришел домой к Борисовой, когда у неё разбился экран телефона. Тогда между ними и завязались отношения, а спустя некоторое время пара решила узаконить свою связь, однако их морганатическому браку суждено было продолжатся всего год.

«Да, вся эта история была полностью выдумана, потому что он был обычным ремонтником, а мне было стыдно в этом сознаться, - разоблачает сама себя Дана Борисова, - в то время я буквально лишилась рассудка, тратила кучу денег, бегая с Андреем по бутикам и приводя его в порядок, чтобы внешность соответствовала придуманной легенде».

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