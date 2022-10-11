Дана Борисова выдумала себе мужа

«Состоявшийся бизнесмен», супруг известной телеведущей оказался обычным мастером по ремонту мобильных телефонов.

История любви Даны Борисовой оказалась вовсе не такой успешной, как о ней рассказывала сама теледива. По её словам, настоящая любовь вспыхнула в ней лишь однажды по отношению к некоему Андрею Трощенко, которого звезда долгое время выдавала за своего соседа – успешного бизнесмена.

На самом же деле, Андрей просто пришел домой к Борисовой, когда у неё разбился экран телефона. Тогда между ними и завязались отношения, а спустя некоторое время пара решила узаконить свою связь, однако их морганатическому браку суждено было продолжатся всего год.

«Да, вся эта история была полностью выдумана, потому что он был обычным ремонтником, а мне было стыдно в этом сознаться, - разоблачает сама себя Дана Борисова, - в то время я буквально лишилась рассудка, тратила кучу денег, бегая с Андреем по бутикам и приводя его в порядок, чтобы внешность соответствовала придуманной легенде».