«Дамы и господа, все руки вверх!»: рэпер Мот упал со сцены премии Муз-ТВ

Мот известен как один из самых популярных российских рэперов. Среди его хитов — «Капкан», «Когда исчезнет слово», «День и ночь».

Инцидент произошел 7 июня во время энергичного выступления артиста. На сцене вместе с Мотом выступали артисты By Индия (Виктор Вавилов) и Xcho (Хачатур Дунамалян). Рэпер произнес: «Дамы и господа, все руки вверх!» — и не заметил края сцены. Артист упал на лестнице.

После короткой паузы Мот поднялся и продолжил исполнение песни. Выступление было завершено без дальнейших происшествий.

Напомним, подобные инциденты случались и с другими артистами. Певец Филипп Киркоров падал со сцены на фестивале «Новая волна». Также мы писали о том, что певица Кристина Орбакайте запуталась в платье во время выступления.