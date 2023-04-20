«Дальше – больше!»: сестра Бузовой сделала неожиданное заявление

Звезда «Дом-2» Ольга и её сестра предприниматель Анна поругались в начале 2019 года на отдыхе во Франции. Обе Бузовы причину разрыва не афишировали.

По слухам, поводом стало нежелание старшей сестры оплачивать для младшей авиабилет в бизнес-классе. И вот недавно Анна сделала долгожданный шаг к примирению. В канун презентации новой песни Ольги «Верни», младшая сестра записала в сторис трогательное обращение:

«Помним, да, что сегодня на «Love radio» будет моя лапа презентовать кое-что, поэтому срочно присоединяемся, слушаем и кайфуем! Я поздравляю свою девочку с презентацией обалденной песни. Ты – умничка! Дальше – больше!»

В знак благодарности Ольга сразу же перепостила сестринский ролик на своей страничке.