Дальнобойщица, крановщица и воспитанница детдома: известны участницы шоу «Царица» на телеканале «Пятница!»
© Предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»
1 ноября в 19:00 на телеканале «Пятница!» стартует вокальное шоу «Царица», в котором девушки из народа попробуют стать звездами большой сцены. Ведущая — Ольга Картункова. Стали известны участницы шоу.
1. Бегимай Турусбекова, 35 лет, Бишкек
Однажды домохозяйка Бегимай Турусбекова гуляла в парке и спела в местном караоке по просьбе своей сестры. На следующий день девушка проснулась знаменитой. O ее таланте узнали не только в родной Киргизии, но и за ее пределами. Однако дальше выступлений на маленьких мероприятиях и роликов в соцсетях дело не пошло. Бегимай считает свой голос уникальным и понимает, что, попав в проект, вытянула счастливый билет. Девушка готова бросить все силы на борьбу за право собирать стадионы и дорасти до уровня мировых звезд.
2. Елена Зайнутдинова, 38 лет, Свердловская область, г. Красноуфимск
Оказавшись в местах лишения свободы, девушка нашла отдушину в творчестве и начала писать песни. Победа в музыкальном конкурсе для осужденных «Калина Красная» приблизила Елену к своей маленькой дочери и долгожданной свободе. Елена уверена, что ее талант и сильный характер помогут ей изменить свою жизнь и вдохновить других людей на новые свершения.
3. Анна Соколова, 37 лет, Шелехов, Иркутская область
Девушка пережила смерть родного брата и предательство любимого человека, который бросил беременную Анну накануне свадьбы. Музыка помогла девушке не только пережить сложные периоды, но и стать сильнее вопреки всему. Экономист по образованию, она волею судьбы стала машинистом мостового крана. Там же, в стенах завода, она впервые заявила о себе как о певице, создав музыкальную группу, в составе которой шаг за шагом начала покорять музыкальный олимп. Сцена — это место, где Анна чувствует себя по-настоящему счастливой. Участница готова бороться за право быть услышанной на всю страну и исполнить свою мечту — выступить на самой большой сцене России.
4. Ирина Зинченко, 41 год, Смоленск
Выросла в семье, где не было места творчеству. Свою жизнь Ирина посвятила поддержке родителей, которые в 90-ые годы остались без работы. Осознав упущенные возможности, Ирина пришла на проект, чтобы исполнить свою давнюю мечту и изменить жизнь.
5. Анна Калинина, 32 года, г. Краснодар
Еще с детства Ане нравилось петь и выступать, она подавала очень большие надежды, пока не столкнулась с серьезным испытанием: в 10 лет у девушки полностью выпали волосы и ей была диагностирована тотальную алопецию. Аня стала подвергаться травле со стороны сверстников и учителей, из-за чего сильно замкнулась в себе и перестала петь. Мама, видя состояние дочери, настояла на парике, в котором Аня проходила до 27 лет. Однако 4 года назад Анна набралась смелости, выложила видео без парика и получила массу поддержки. Но были там и хейтеры, которые унижали девушку. Сейчас Аня не стесняется своей внешности и хочет доказать всем, что для того чтобы победить на конкурсе, внешность – не главное.
6. Виолета Комиссарова, 28 лет, г. Москва
Виолета всегда знала, что ее жизнь будет связана с музыкой. Но когда творческая жизнь девушки только начала набирать обороты, врачи поставили ей страшный диагноз – рассеянный склероз. Для певицы болезнь стала серьезным испытанием и проверкой не только себя, но и отношений с молодым человеком на прочность. Виолета осознала, что единственное лекарство, способное ее вылечить — это любовь, поддержка близких людей и творчество.
7. Александра Жибарь, 34 года, г. Владивосток
Александра родилась с врожденным дефектом голосовых связок, из-за чего никто не воспринимал всерьез ее стремление стать певицей. Однако Саша не сдавалась: пошла в музыкальную школу, научилась играть на фортепиано, барабанах и укулеле, и каждый день стремилась отточить свои вокальные навыки. По секрету от семьи Саша стала ходить на кастинги телешоу, но везде получала отказы. Она хочет исполнить заветную мечту — стать известной певицей и дарить людям положительные эмоции.