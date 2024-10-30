Дальнобойщица, крановщица и воспитанница детдома: известны участницы шоу «Царица» на телеканале «Пятница!»

1 ноября в 19:00 на телеканале «Пятница!» стартует вокальное шоу «Царица», в котором девушки из народа попробуют стать звездами большой сцены. Ведущая — Ольга Картункова. Стали известны участницы шоу.

1. Бегимай Турусбекова, 35 лет, Бишкек

Однажды домохозяйка Бегимай Турусбекова гуляла в парке и спела в местном караоке по просьбе своей сестры. На следующий день девушка проснулась знаменитой. O ее таланте узнали не только в родной Киргизии, но и за ее пределами. Однако дальше выступлений на маленьких мероприятиях и роликов в соцсетях дело не пошло. Бегимай считает свой голос уникальным и понимает, что, попав в проект, вытянула счастливый билет. Девушка готова бросить все силы на борьбу за право собирать стадионы и дорасти до уровня мировых звезд.

2. Елена Зайнутдинова, 38 лет, Свердловская область, г. Красноуфимск

Оказавшись в местах лишения свободы, девушка нашла отдушину в творчестве и начала писать песни. Победа в музыкальном конкурсе для осужденных «Калина Красная» приблизила Елену к своей маленькой дочери и долгожданной свободе. Елена уверена, что ее талант и сильный характер помогут ей изменить свою жизнь и вдохновить других людей на новые свершения.

3. Анна Соколова, 37 лет, Шелехов, Иркутская область

Девушка пережила смерть родного брата и предательство любимого человека, который бросил беременную Анну накануне свадьбы. Музыка помогла девушке не только пережить сложные периоды, но и стать сильнее вопреки всему. Экономист по образованию, она волею судьбы стала машинистом мостового крана. Там же, в стенах завода, она впервые заявила о себе как о певице, создав музыкальную группу, в составе которой шаг за шагом начала покорять музыкальный олимп. Сцена — это место, где Анна чувствует себя по-настоящему счастливой. Участница готова бороться за право быть услышанной на всю страну и исполнить свою мечту — выступить на самой большой сцене России.

4. Ирина Зинченко, 41 год, Смоленск

Выросла в семье, где не было места творчеству. Свою жизнь Ирина посвятила поддержке родителей, которые в 90-ые годы остались без работы. Осознав упущенные возможности, Ирина пришла на проект, чтобы исполнить свою давнюю мечту и изменить жизнь.