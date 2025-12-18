Дали имя Сандро: блогер Эрик Давидович стал отцом

Российский блогер Эрик Давидович впервые стал отцом. У 44-летнего автообзорщика на свет появился сын, передает Telegram-канал Super.ru.

Журналисты узнали, что у эксперта в области машин и техники случилось пополнение в семье. Супруга Эрика Екатерина родила ему мальчика. Ребенка назвали Сандро.

Супруга автоблогера рожала в Москве. Сам Эрик подчеркивал, что ему важно место появления ребенка, поэтому все происходило именно в России. Пара узаконила отношения в августе 2025 года.

