Опубликовано 18 декабря 2025, 17:001 мин.
Дали имя Сандро: блогер Эрик Давидович стал отцом
У 44-летнего автоблогера Эрика Давидовича родился сын.
© Freepik
Российский блогер Эрик Давидович впервые стал отцом. У 44-летнего автообзорщика на свет появился сын, передает Telegram-канал Super.ru.
Журналисты узнали, что у эксперта в области машин и техники случилось пополнение в семье. Супруга Эрика Екатерина родила ему мальчика. Ребенка назвали Сандро.
Супруга автоблогера рожала в Москве. Сам Эрик подчеркивал, что ему важно место появления ребенка, поэтому все происходило именно в России. Пара узаконила отношения в августе 2025 года.
Если в семье Давидовича радуются одному из важнейших событий в жизни, то Ида Галич переживает проблемы с женихом после родов. В окружении блогерши заявили, что супругу охладел к ней.