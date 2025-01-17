«Дайте спокойно пожить!»: Катя Лель объяснила, почему не выходит замуж

Известная российская певица Катя Лель рассказала, почему не спешит выходить замуж. Ее слова приводит mk.ru.

Артистка развелась с мужем Игорем Кузнецовым в конце 2023 года спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения брака стала исполнительница хита «Мой мармеладный» — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили расстаться.

С того момента знаменитость ни разу не появлялась в компании мужчины, а на светские мероприятия предпочитает приходить в сопровождении сестры Ирины, которая является ее директором. По словам Лель, она не спешит вновь выходить замуж.

«Слушайте, дайте мне спокойно пожить в этой вселенной! Я счастлива в своем месторасположении. Ухажеры, конечно, имеются. Хожу ли на свиданки? Я не скажу! Я присматриваюсь, решила пока просто дать себе возможность насладиться этим временем».

Кроме того, артистка раскрыла качества идеального мужчины.

«Прежде всего, он должен быть добрым, свободным, осознанным, самодостаточным, и человеком, который уже сам себя сделал», — добавила она.

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