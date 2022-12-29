«Дайте мне допеть свой век»: Филипп Киркоров сделал мрачное заявление

До Нового года остались считанные дни, а это значит, что в Москве стартовали ледовые шоу фигуристов. Вчера прошла премьера постановки «Снегурочка» от Евгения Плющенко, отметился на мероприятии и Филипп Киркоров, который является близким другом фигуриста. После окончания спектакля певец пообщался с прессой и поделился эмоциями.

Журналисты «Пятого» канала поинтересовались у артиста, умеет ли он кататься на коньках или нет. Ответ Филиппа не заставил себя ждать. Мужчина убежден, что каждый должен заниматься своим делом. «Я уж попою, дайте мне допеть свой век», — заявил Киркоров.

Также поп-король отечественной эстрады высказался об изнанке шоу-бизнеса. По словам певца, с каждым годом удивлять публику становится все труднее из-за высокой конкуренции. «Непросто создавать шоу, будь то вокальное, театральное или ледовое, потому что порой конкурируешь сам с собой», — резюмировал Филипп.

Ранее сообщалось о том, что сам Евгений Плющенко не выступил вчера на льду. Олимпийский чемпион находится в тяжелом состоянии, и чтобы помочь спортсмену врачи поставили ему капельницу. Подробности читайте в этой статье.