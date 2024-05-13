Дает определенные льготы: Запашный призвал лишить Макаревича* статуса народного артиста России

Музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории России) необходимо лишить статуса народного артиста РФ, считает генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Соответствующим мнением дрессировщик поделился в беседе с изданием «Абзац». В беседе с журналистами Запашный заявил, что с народными артистами, открыто поддерживающими врага, необходимо бороться. Для этого, например, подойдет лишать их статуса, который приносит дополнительный заработок.

«Сегодня Макаревич* открыто пожелал победы Зеленскому, а Андрей Вадимович — народный артист России. Я говорю уже не первый месяц о том, что надо передать полномочия (о лишении почетных наград и званий — прим. Ред.) тому ведомству, которое сможет быстро решить вопрос с подобными деятелями культуры», — отметил генеральный директор цирка.

Сейчас лидер группы «Машина времени» проживает в Израиле. Там он дает концерты и занимается бизнесом с женой.

Ранее продюсер раскрыл заработок Андрея Макаревича* за границей. Так, за выступление артист получает от 300 до 400 тысяч рублей.

*признан иноагентом на территории России