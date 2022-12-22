«Да, такое может быть»: на фоне громкого скандала Асмус сразил недуг

Имя Кристины Асмус последние недели постоянно мелькает в информационном пространстве. Причиной этого является громкий скандал, который она устроила вместе с Гариком Харламовым. Экс-супруги стали прилюдно выяснять детали их развода. Бесспорно, эта история повлияла на их медийность. После всех произошедших событий Кристина написала откровенный пост в социальной сети, в котором рассказала, что страдает от недуга.

По словам Асмус, она — «дикий социофоб», вот почему звезда редко выходит в свет. Тем не менее подобный недуг никак не мешает ей строить карьеру: за долгие годы бывшая супруга Харламова стала одной из самых востребованных артисток России. «Да, такое бывает у актеров. Со своими я зажигалка, а в незнакомых компаниях мне критически неуютно», — сообщила Кристина.

Поклонники звезды восхищены ее признанием и отметили стойкость духа Асмус, которая до этого всегда появлялась под прицелом камер и никак не намекала на свою проблему.

Ранее Бойко назвал весомую причину развода с супругой. Мужчина обычно не распространяется о личной жизни, но на этот раз сделал исключение. Подробности читайте в этой статье.